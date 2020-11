Selger alle aksjene

Helgeland Sparebank har akseptert et bud der Helgeland Sparebank vil selge samtlige av sine 38,8 millioner aksjer i Helgeland Invest AS.

Budet priser hver aksje i Helgeland Invest AS til 11,25 kroner stykket. Gjennomføring av salget vil medføre en regnskapsmessig gevinst for banken på om lag 78 millioner kroner sammenlignet med bokført verdi av aksjeposten pr. 30. september 2020.

Gjennomføring av salget er forventet å skje i løpet av 2020.

Oppdatert: Samtidig har det blitt kjent at Helgeland Kraft AS selger sine 10,7 millioner aksjer i Helgeland Invest AS for 11,25 kroner stykket. Salget gir Helgeland Kraft AS en regnskapsmessig gevinst på om lag 82 millioner kroner sammenlignet med bokført verdi på aksjen pr. 30. september 2020.

Helgeland Invest har eierinteresser i en rekke selskaper.