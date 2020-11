Irettesetter Solon Eiendom

Finanstilsynet har gjennomført en kontroll av enkelte forhold i Solon Eiendoms finansielle rapportering, først og fremst opplysninger om investeringen i selskapet Solon Realkapital i årsberetningen og årsregnskapet for 2019.

Tilsynet har funnet flere punkter der rapporteringen må bedres, går det frem av en børsmelding torsdag.

Må presisere kontrakter

For det første vurderer tilsynet det slik at årsberetningen i større grad må analysere tallene som er regnskapsført, og inngåtte salgskontrakter med Solon Realkapital må omtales mer presist.

Videre mener Finanstilsynets at årsregnskapet ikke inneholder tilstrekkelig informasjon om prinsippene som benyttes for innregning og måling av investeringen i Solon Realkapital.

«Det er ikke klart ut fra omtalen i årsregnskapet at investeringen er vurdert å være en felleskontrollert virksomhet som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden», heter det.

Tilsynet har også noe å utsette på Solons øvrige rapportering, nærmere bestemt at noten om segmentinformasjon må ha opplysninger om prinsippene som ligger til grunn for fastsettelse av segmentenes driftsinntekter.

Manglende geografi

Enkelte noteopplysninger som følger av IFRS 15 er også kommentert. Her har Finanstilsynet stilt spørsmål ved manglende oppdeling av driftsinntekter på kategorien «geografi» og legger til grunn at foretaket foretar en ny vurdering i 2020 som hensyntar at virksomheten er utvidet til flere geografiske områder i inneværende år.

Samtidig har tilsynet påpekt manglende opplysninger tilknyttet transaksjonspris fordelt på de gjenstående leveringsforpliktelsene, samt kontraktsutgifter.

Ifølge meldingen har Solon Eiendom tatt Finanstilsynets vurderinger til etterretning, og saken anses som avsluttet.

