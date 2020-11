Tror ikke markedet bryr seg om presidentvalget

– Vi vet ikke hvem som vinner, men uansett hvem som vinner vil landet trenge en krisepakke, sier David Gaud hos Pictet Wealth Management til Bloomberg.

Han peker på at dollaren styrker seg til tross for det uavklarte presidentvalget. Dette mener han tyder på at markedet ikke bryr seg så mye om hvem som vinner presidentvalget.

– Femårsplanen til Kina er minst like viktig for markedene som det amerikanske presidentvalget, sier han.

