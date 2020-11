Bezos dumper aksjer for 3 milliarder dollar

Verdens rikeste mann selger seg ned i eget selskap. Jeff Bezos har i følge Forbes en formue på 179 milliarder dollar - tilsvarende omtrent 1.648 milliarder norske kroner ved dagens kurs. Satt i perspektiv - Statens pensjonsfond utland er verdt omkring 10.750 milliarder norske kroner. Nå selger Bezos unna aksjer i Amazon og har solgt for omkring 3 milliarder dollar denne uken, skriver CNBC.

Det er ikke første gang Amazon-sjefen selger aksjer i eget selskap. I løpet av 2020 har mannen, som grunnla Amazon i en garasje i 1994, solgt aksjer for 10,2 milliarder dollar. Det er en oppgang fra 2019, hvor Bezos solgte unna 2,8 milliarder dollar verdt i aksjer.

Eier fortsatt 53 mill. aksjer

Etter nedsalget eier fortsatt Amazon-sjefen den nette summen på 170 milliarder dollar i Amazon-aksjer. Av hans formue er altså 170 av 179 milliarder dollar fortsatt låst i Amazon-aksjer.

Bezos har tidligere uttalt at han selger aksjer for rundt 1 milliard dollar hvert år for å finansiere rakettselskapet Blue Origin. I tillegg annonserte han i februar et 10 milliarder dollar-fond kalt «Earth Fund», et fond som skal kjempe mot effektene av klimaendringene. Amazon-sjefen har fortsatt ikke annonsert hvem som skal motta pengene fra dette fondet.