Presidentvalget i USA har preget overskriftene denne uken, og vil nok fortsette å gjøre det i dager og kanskje uker fremover.

Men mye tyder nå på at Joe Biden blir USAs 46. president. Dessverre for ham ser det også ut som at Republikanerne beholder flertallet i Senatet.

«Dette vil for enhver president legge alvorlige begrensninger på hvilken politikk som kan få den nødvendige støtten», skriver Nordea-strategene Andreas Steno Larsen, Mikael Sarwe og Martin Enlund i rapporten «Another one Bidens the dust».

Krisepakken blir mye mindre

Strategene tror en delt kongress først og fremst vil gjøre neste krisepakke derfra mye mindre enn den ellers ville ha blitt, og antyder 500 milliarder dollar.

«Med andre ord øker det sannsynligheten for at Fed må holde rentene lavere lenger, samtidig som forventet tilbud av obligasjoner reduseres. Dette er positivt for lange statsobligasjoner», skriver de.

«Man kan også argumentere for at en inflasjonsdrivende finanspolitikk fra Biden – høyere selskapsskatt/økt minstelønn og generelt høyere offentlig forbruk – er mye mindre sannsynlig. Noe som også er positivt for obligasjoner», heter det videre.

Kan glemme skatteøkninger

Det andre hovedpoenget med Biden som president og et republikansk senat er ifølge Nordea at lavere renter enda lenger matematisk åpner for høyere verdsettelse av aksjer med en langsiktig vekstfordel (eller teknologiaksjer).

«Redusert sannsynlighet for store, finanspolitiske stimulanser øker også sannsynligheten for flere kvantitative lettelser fra Fed. På toppen av dette, og kanskje viktigst, er at Bidens løfte om å øke selskapsskatten fra 21 til 28 prosent ser ganske umulig ut uten et demokratisk flertall i senatet. Og selvfølgelig vil Biden etter all sannsynlighet bety mye mindre friksjoner i handelen, i det minste med Europa og muligens Kina. Positive faktorer for aksjer og spesielt teknologi», går det frem av rapporten.

– Aksjemarkedet hater det

Nordea-strategene ser fortsatt sterk vekst i verdensøkonomien i 2021, og mener dette i så fall bør være positivt for aksjer.

Likevel finner de grunner til å mane investorene til forsiktighet.

Én av disse er at Donald Trump vil bråke om valgresultatet de kommende ukene. Dette vil skje samtidig med midlertidig svakere makrotall som følge av et stigende antall coronatilfeller, men også manglende finanspolitiske stimulanser.

Strategene mener en sammenligning med gjenopptellingen i Florida under Bush/Gore-valget i 2000 – da aksjer falt 10 prosent, kanskje blir noe misvisende i lys av at IT-boblen sprakk.

«Dette skjedde likevel i en periode med svakere vekst, og er et eksempel på at aksjemarkedet vanligvis hater usikkerheten i et omstridt valg», skriver de videre.

Corona kan endre mye

DNB Markets er enige med Nordea i at Joe Biden kan glemme skatteøkningene sine, og trekker også frem at den neste krisepakken fra Kongressen vil bli mindre med Biden i presidentstolen og et republikansk senat.

Men meglerhuset ser intet overhengende behov for nye stimulanser, ettersom den økonomiske gjeninnhentingen fortsetter.

«Dette kan dog endre seg med den raske økningen av coronatilfeller. Vi finner det derfor mer trolig at en ny krisepakke utsettes til tidlig neste år», skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen i en oppdatering, og anslår 1.000-1.500 milliarder dollar som et sannsynlig kompromiss.

Dette vil være et stykke unna den forrige krisepakken (CARES Act) på 2.200 milliarder dollar, men avstanden kan bli mindre hvis coronasituasjonen skulle kreve en ny runde med lockdown.

DNB-økonomene deler også Nordeas syn om at Biden vil ha et begrenset handlingsrom for å øke det offentlige forbruket.

«Det finnes sannsynligvis noe felles grunnlag for større investeringer i infrastruktur, gitt at man blir enige om finansiering, men slik enighet har partene ikke funnet i løpet av de siste fire årene», fortsetter Magnussen.