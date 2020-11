Strateg mener det trengs klarhet om markedene skal stige mer

Ja, tror Barclays-strateg Emmanuel Cau. Men da trengs det noen flere svar for investorene.

– Markedene er tilbake på topp. For å gå enda høyere, trengs det en bekreftelse på at vi kan gå videre og at en ny president er klar, sier Emmanuel Cau ifølge Financial Times.

Alt tyder på at Joe Biden går mot valgseier i USA, tross at president Donald Trump ikke ser ut til å ville anerkjenne resultatene. Fortsatt er ikke alle stemmene telt opp, men alt tyder på Biden-seier.

– Biden (demokrat) som president og et republikansk senat betyr at det blir mer tradisjonell handelspolitikk. Det gir mindre volatilitet for markedene og selskapene, sier Lisa Hornby, økonom i Schroders.

Ikke bare må investorene vite mer om valget og politikken i USA. Det gjelder også å ha coronaviruset i bakhodet. I store deler av verden øker smitten mer enn noen gang, og den økonomiske aktiviteten vil trolig bli lavere fremover. Også Norge, med svært strenge tiltak i Oslo og Bergen, er et eksempel på dette.

– Investorer prøver å balansere valgusikkerheten og risikoen som er der ute relatert til coronaviruset, vaksine og økonomisk aktivitet. Nå er det sentralbankene som gir markedene mer likviditet, sier Mait Hornbach, strateg i Morgan Stanley, til Financial Times.