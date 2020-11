Norges-sjefen i XXL slutter

André Sørensen slutter som sjef for XXL Norge. Sørensen trekker seg på grunn av sykdom i nær familie, ifølge en melding fra selskapet.

Stabssjef, Tolle O. R. Grøterud, vil midlertidig opptre i Sørensens rolle i tett samarbeid og dialog med ham til en permanent etterfølger er på plass.

– Vi vil takke André for innsatsen og engasjementet løpet av hans tid i XXL. Vi ønsker ham alt det beste for fremtiden, uttaler XXLs konsernsjef Pål Wibe.

Prosessen for å finne Sørensens etterfølger vil starte umiddelbart.

– Jeg er trygg på at vi vil finne en flott erstatning for André, sier Wibe.

Samtidig går det frem at XXL har inngått en avtale med Phoenix Ace AS, et selskap eid av André Sørensen, som innebærer at selskapet vil kjøpe Phoenix Ace sine 1.239 aksjer i XMI, et indirekte eierskap i XXL Sport & Villmark, på 0,13 prosent, til en pris på 1.959,6 kroner pr. XMI-aksje.

Kursen er beregnet i samsvar med XMIs aksjonæravtale, basert på den volumveide gjennomsnittlige XXL-kursen i perioden fra og med 26. oktober til og med 6. november 2020 på 22,82 kroner.