Vil aksjemarkedene gjøre det bedre med Biden enn Trump?

Fredag ble det klart at Joe Biden blir USAs neste president, den 46. i rekken, og investorene svarte med å sende aksjemarkedene videre opp.

Hvorvidt aksjemarkedene vil gjøre det bedre med Biden enn Donald Trump på lengre sikt, er ifølge analytiker i Nordnet, Roger Berntsen, en annen sak, da dette hovedsakelig avgjøres av underliggende økonomisk vekst og rentenivå.

«Mao. i det lange løp har det lite å si hvem som er president i USA. Historisk sett har det dessuten gått bedre med aksjemarkedene i perioder der kongressen ikke har vært delt som nå», skriver analytikeren i en oppdatering.

Tek i tet

Teknologiaksjer ledet an fredag, da en delt kongress vil minske presset på de store tek-gigantene, i alle fall på kort sikt, ifølge Berntsen.

En rekke kinesiske tek-selskaper som har vært i Trumps søkelys den senere tid, utmerket seg mandag.

«Mange investorer forventer at Biden vil legge seg på en mildere linje hva angår utenrikspolitiske føringer. Når det er sagt, det er langt ifra sikkert at så vil skje», skriver analytikeren.

Som en følge av Kinas inntog på den globale politiske arenaen, som en fremvoksende økonomi, er det mange forhold som vil måtte adresseres i årene som kommer i forhold til generelle handelsbetingelser, mener Berntsen.

Avgjørende

Børsoptimismen etter Bidens seier over Trump smittet over på oljemarkedet mandag morgen. Brentoljen er igjen over 40 dollar pr. fat, noe som er positivt for Oslo Børs.

Samtidig er markedsbalansen under press på grunn av smittebølge nr. 2 som herjer i Europa og USA, påpeker Berntsen.

Han mener derfor det er avgjørende for prisen fremover at oljeprodusentene med OPEC+ i spissen, forlenger kuttavtalen dem imellom når de møtes til nytt toppmøte den 30. november.