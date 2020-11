Conocophillips vurderer å gå videre med utfordrende gassfunn

Conocophillips vurderer ifølge Upstream å gå videre med utviklingen av det utfordrende gassfunnet Victoria i Norskehavet på grunn av endringene i skatteregimet på norsk sokkel, skriver TDN Direkt.

Ifølge avisen, som viser til kilder innad i lisensen, er Conocophillips, Aker BP og PGNiG optimistiske til mulighetene for å få til en utvikling av gassfeltet. Flere utviklingskonsepter vurderes, inkludert en ubemannet løsning.

Videre sier industrikilder til Upstream at partnerne i lisensen før covid-19-utbruddet var interessert i en mulig utvikling av Victoria, men at det trolig ville blitt skrinlagt under pandemien uten skattepakken fra regjeringen, skriver nyhetsbyrået.

For å dra nytte av skattepakken må selskapene levere inn investeringsplaner innen utgangen av 2021 og endelig investeringsbeslutning må tas i løpet av 2022.