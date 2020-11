Toppsjef satser 123.000 på kursoppgang

Grethe Bergly, adm. direktør i Multiconsult , har kjøpt 1.000 aksjer i Multiconsult for 123 kroner stykket, tilsvarende 123.000 kroner.

Etter denne transaksjonen har Bergly 29.751 aksjer i Multiconsult.

Samtidig har det blitt kjent at styremedlem Torben Halland Wedervang har solgt 1.000 aksjer i Multiconsult for 121 kroner stykket.

Onsdag i forrige uke presenterte Multiconsult sine kvartalstall. Selskapet fikk et driftsresultat på 68,1 millioner kroner i tredje kvartal 2020, mot 21 millioner i samme periode året før. Resultat etter skatt ble 36,5 millioner kroner – nesten en femdobling fra 7,7 millioner i fjor – av en omsetning på 833 millioner kroner, mot 859 millioner i fjor.

Styret i Multiconsult foreslår at det skal betales et utbytte på to kroner pr. aksje for 2019 i fjerde kvartal 2020. Planen fremover er å ha en stabil utbyttepolitikk og utbetale halvparten av resultatet til aksjonærene.