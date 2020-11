Coronanyheter sender aksjer til værs på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,31 prosent og står i 12.050,55 poeng mens Dow Jones står i 29.824,33 poeng etter en oppgang på 5,3 prosent.

S&P 500 stiger 3,6 prosent til 3.636,13 poeng.

Oppdatert klokken 16.10. Dow Jones har mandag vært oppe i rekordhøye 29.933,83 poeng mens S&P 500 har vært oppe i rekordhøye 3.645,99 poeng.

Pfizer-aksjen hopper 12,6 prosent mens BioNTech stiger 18,1 prosent. De to selskapene skal ha utviklet en coronavaksine som er 90 prosent effektiv i å hindre covid-19-infeksjoner.

Foreløpige resultater viser at pasientene var beskyttet mot sykdommen syv dager etter den andre av to doser ble gitt, og 28 dager etter den første, ifølge foreløpige resultater.

– Dette er en stor dag for forskning og menneskeheten. De første resultatene fra fase 3-studien i vaksineforsøket viser initielle beviser for vaksinens evne til å motvirke covid-19, sier konsernsjef Albert Bourla i Pfizer.

Det er også en strålende dag for cruiseaksjene. Norwegian stiger 33 prosent, Carnival er opp 40 prosent mens Royal Caribbean klatret 28 prosent.

Oljemarkedet feirer Joe Biden. Men Bidens grønne agenda betyr at det ikke er så mye å feire for olje, mener SEB-analytiker.

«Forutsigbarhet og stimulanser er hva markedene gleder seg over, men bortsett fra det er det ikke mye for oljemarkedet å feire etter Biden-seieren», skriver analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, i en oppdatering mandag.

WTI-oljen stiger 9,1 prosent til 40,78 dollar.