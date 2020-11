– Dette coronaøyeblikket vil være bittersøtt for Trump

Dagens melding fra Pfizer og BioNTech om at en coronavaksine utviklet av dem er 90 prosent effektiv i å hindre coronainfeksjoner har utløst rally på børsene.

Pfizer opplyser at selskapet vil være i stand til å produsere 50 millioner doser av vaksinen i år.

– Det har jo vært ventet at det skulle komme en vaksine, men det at vi nå får det bekreftet er absolutt en positiv nyhet, og da kan man begynne å se lyset i enden av tunnelen for hele coronasituasjonen, og det blir spesielt bra når man nå har hatt en oppgang i smitte de siste ukene. Det er klart at det da blir det en positiv reaksjon ut av dette her, sier aksjestrategen Paul Harper i DNB Markets til TDN Direkt.

– Bemerkelsesverdig jobb

«Lyset i tunnelen» er en frase også senioranalytiker i Oanda, Craig Erlam, tar i sin munn.

«Pfizer-øyeblikket vil være bittersøtt for president Donald Trump (som allerede har tvitret om sin glede over nyheten) – etter måneder med påstander om at en vaksine ville bli annonsert før valget. En vaksine burde aldri ha blitt politisk men det har den helt klart blitt de siste månedene og jeg er sikker på at presidenten vil være litt skuffet over at annonseringen kommer en uke eller to for sent. Dette er dog fortsatt ikke politisk, og en en bemerkelsesverdig jobb har blitt gjort for å komme til dette punktet på så kort tid», skriver han i en oppdatering mandag.