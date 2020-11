Oljegigant med intensjonsavtale

Den britiske oljegiganten BP og Ørsted har signert en intensjonsavtale, ifølge en melding.

Partene vil arbeide sammen for å utvikle et prosjekt for industriell skalaproduksjon av grønn hydrogen i Tyskland.



Selskapene planlegger å bygge en 50 megawatt elektrolysør and assosiert infrastruktur ved BPs Lingen Raffineri nordvest i Tyskland. Anlegget vil bli drevet av fornybar energi generert fra en av Ørsteds havvindparker i Nordsjøen.

Det produserte hydrogenet vil bli brukt i raffineriet.