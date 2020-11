Zoom-aksjen stupte etter vaksinenyhet

Verdens børser fikk et generelt oppsving etter at Pfizer meldte om lovende testresultater for sin vaksinekandidat. Farmasigiganten selv gikk opp 7,7 prosent.

At verden ser ut til å være et stort skritt nærmere en vaksine er også godt nytt for reiselivsbransjen. I Asia gikk Japan Airlines opp 20 prosent, mens Singapore Airlines økte med 14 og Hongkongs Cathay Pacific med drøyt 11 prosent. Selskapet som eier Universal Studios i Singapore, steg med 7 prosent. Også kasinoer ble mer verdt.

– Sektorer som har gått på en kjempesmell – som luftfart, reiseliv, fritid, olje og banker – hentet seg kraftig inn og var plutselig tilbake i 2019, sier analytiker Jeffrey Halley i Oanda.

Teknologisk nedtur

Men det er også selskaper som har gjort det svært godt under pandemien, og som fikk en nedtur på børsen da vaksinenyheten kom. Zoom – som svært mange har stiftet bekjentskap med gjennom ymse nettmøter – falt 17,4 prosent. Zoom er likevel fortsatt verdt seks ganger så mye som ved årsskiftet.

Også andre teknologiselskaper så aksjekursen falle. Apple gikk ned 2 prosent, mens Microsoft falt 2,4 prosent. Hovedindeksen på den teknologitunge Nasdaq-børsen i New York endte mandagen 1,5 prosent lavere.

Spillkonsollprodusentene Nintendo og Sony falt med henholdsvis 2 og 3 prosent. Hittil i år har Nintendo-aksjen steget med 25 prosent, mens Sony har økt med 20 prosent.

Eventyrlig hanskevekst

Noen som er langt mer konkret knyttet til pandemien, er selskaper som lager engangshansker. Malaysiske Top Glove er verdens største produsent av slike hansker til helsepersonell. Selskapets aksjekurs gikk ned 8 prosent, noe som likevel er lite sammenlignet med en samlet oppgang på 400 prosent hittil i år.

En annen produsent, Supermax, falt også ned rundt 8 prosent i Malaysia, men har steget hele 1.100 prosent før det. I løpet av året er selskapet blitt tolv ganger så mye verdt som ved årsskiftet.

