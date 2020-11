Kan Oslo Børs følge oljeprisen opp fra start?

Futureshandelen peker mot svak nedgang fra start i kjølvannet av gårsdagens børsfall, med teknologiaksjer i fokus i Europa.

Britiske FTSE 100 går ifølge IG mot et ni poengs fall i åpningen til 6.294, tyske DAX ligger an til å falle 51 poeng fra start til 13.151, mens franske CAC 40 peker mot en 24 poengs nedgang til 5.413.

Førhandelen peker ifølge IG Trading mot en 0,1 prosent fall fra start på Oslo Børs onsdag, mens Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [0,1, 0,6] prosent.

Støtte til oljen

I oljemarkedet gir et overraskende stort lagertrekk i USA støtte til oljeprisene. Tall fra American Petroleum Institute (API) viste at råoljelagrene sist uke falt 5,1 millioner fat til rundt 482 millioner fat, mot Reuters-konsensus på 913.000 fat nedgang.

Frontkontrakten for Brent-oljen stiger 0,6 prosent til 44,24 dollar så langt i dagens handel, mens WTI-oljen er opp 0,6 prosent til 41,99 dollar fatet.

Mest opp i Asia

I Japan stiger Nikkei 1,8 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,7 prosent.

I Kina faller Shanghai Composite 0,5 prosent, mens large cap-indeksen CSI 300 trekker ned 0,9 prosent. Hang Seng i Hongkong klatrer derimot 0,2 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi 1,4 prosent. Sydney-børsen legger på seg hele 1,7 prosent, mens Straits Times i Singapore går tilbake 0,4 prosent.

Den sterke oppgangen på flere av børsene kommer til tross for teknologisektoren, som faller tungt også i Asia etter Kinas myndigheter for markedsregulering tirsdag annonserte en rekke tiltak for å dempe internettselskapenes monopolistiske atferd.

Hongkong-noterte Alibaba og Tencent er ned hhv. rundt 8 og 5 prosent, mens Softbank faller over to prosent.

Tech-smell i USA

I USA fortsatte Dow Jones opp 0,9 prosent til 29.420,40 i går, men teknologiaksjene dro ned stemningen for andre dagen på rad, med 1,4 prosent nedgang til 11.553,86 for Nasdaq.

Zoom og Amazon var blant taperne – ned hhv. 9,0 og 3,5 prosent.

Den bredere S&P 500-indeksen trakk på sin side ned 0,14 prosent til 3.545,48.

Sektorrotasjonen vekk fra teknologi innebærer likevel oppgang for coronatapere som Chevron, ExxonMobil og Boeing. De to oljegigantene steg hhv. 4,7 og 2,2 prosent, mens Boeing la på seg 5,2 prosent.

Carnival korrigerte ned over 13 prosent etter hele 33,6 prosent oppgang dagen før, etter varsel om emisjon på 1,5 milliarder dollar.

Børsfall i Oslo

Teknologiaksjene slet også i Oslo tirsdag etter mandagens nyheter om coronavaksine. Kahoot falt 3,4 prosent, Pexip 12,6 prosent og Nordic Semiconductor 5,2 prosent.

Sats falt nesten fire prosent etter at treningskjeden har måttet stengt treningssentre i Oslo og Bergen som følge av strenge coronatiltak.

Hovedindeksen falt 0,5 prosent til 878,93, etter at oljeaksjene Equinor og Aker BP trakk opp hhv. 1,7 og 1,4 prosent.

Førhandelen peker ifølge IG Trading altså mot en tilnærmet flat åpning på Oslo Børs onsdag.

