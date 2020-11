– Altfor tidlig å si julerally, men desember kan bli veldig bra

Børsene innledet uken med kraftig oppgang på meldingen fra Pfizer og BioNTech om at de har utviklet en vaksine som er 90 prosent effektiv i å forhindre coronainfeksjoner.

Siden har den største euforien lagt seg, og senioranalytiker Craig Erlam i Oanda er blant dem som ikke lar seg rive med.

Kan få julerally?

«Store hindringer gjenstår, ikke minst endelig godkjenning for vaksinen når alle data er riktig analysert. Men den seneste utviklingen er virkelig betydelig», skriver han i en oppdatering.

«Med andre vaksinekandidater i senfase kan flere gode nyheter komme i løpet av de neste ukene, noe som kan sikre en positiv avslutning på året. Det er altfor tidlig å kaste begreper som julerally rundt, men desember kan bli en veldig god måned hvis visse ting faller på plass – slik de fort kan», fortsetter analytikeren.

Trump-risikoen

Samtidig minner Erlam om andre risikofaktorer.

«Markedene har kanskje ignorert fullstendig president Donald Trumps forsøk på å holde igjen valget, men inntil resultatet er bekreftet utgjør dette en potensiell nedsiderisiko. Da sikter jeg selvsagt ikke til at Trump skulle få en andre periode – markedene gjorde det veldig bra under hans ledelse, men utsiktene til en langvarig prosess som effektivt gjør at USA går inn i januar uten en president», skriver Oanda-analytikeren.

Ingen julepakke?

Videre mener han en ny finanspolitisk krisepakke i USA er et stykke unna.

«Mitch McConnell (republikaneren som leder Senatet, red. anm) ser på den siste arbeidsmarkedsrapporten som et bevis på at økonomien gjør det mye bedre. Det trenger ikke å være tilfellet om en måned eller så, ettersom den nye coronabølgen tynger økonomien og potensielt tvinger frem restriksjoner. Men uansett ser en pakke av noe slag ikke sannsynlig ut med det første. Potensielt en positiv overraskelse senere i år, men det er ikke gitt», heter det.

Fed leverer?

Erlam karakteriserer Federal Reserve som «den interessante».

«Mangelen på finanspolitisk stimulans har fått mange til å tenke at flere lettelser i desember er en selvfølge, spesielt med den nye coronabølgen som rir USA på vei inn mot vinteren. Men flere positive vaksinenyheter og stabile finansmarkeder kan oppmuntre sentralbanken til å avstå. Jeg tror ikke det vil være den beste ideen – og jeg forventer den vil innføre lettelser, men det er kanskje ikke den selvfølgen mange forventer», fortsetter analytikeren.