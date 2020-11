Verdens aksjemarkeder er nå verdt rekordmye

Som følge av at Pfizer-BioNTech-vaksinen meldte om 90 prosents effektivitet, har aksjemarkedene verden over sett en en kraftig oppgang. Nå er verdens aksjemarkeder til sammen verdt 95.000 milliarder dollar, skriver CNBC.

Til sammenligning tilsvarer 95.000 milliarder dollar ca. 869.819 milliarder kroner - eller 80 oljefond. Torsten Slok, sjeføkonom i Apollo Global Management, mener det har med myndighetenes rentelettelser og krisepakker.

REKORDHØYT: Verdens aksjemarkeder har tatt seg inn igjen etter at coronapandemien inntraff i mars. Kilde: Apollo Global Managment

– Selv om utsiktene på kort sikt er negativt påvirket av den andre bølgen av coronaviruset, er globale aksjemarkeder drevet av vaksinehåp, lettelser fra sentralbankene og utsiktene mot enda flere krisepakker, sier Slok.

Drevet av ekspansiv finans- og pengepolitikk

Sentralbanker verden over har senket styringsrenten til 0, og mange land har brukt mye penger på ekspansiv finanspolitikk. Det får markedene til å se optimitisk på fremtiden.

JPMorgan forventer nå at S&P 500-indeksen kan nå 4.000 tidlig neste år - og 4.500 i slutten av 2021. Det tilsvarer et rally på 24 prosent fra dagens nivåer.

Det er verdt å nevne at verdensøkonomien ikke er i nærheten av det den var før coronapandemien. For eksempel er den amerikanske ukentlige arbeidsledigheten på 709.000 mennesker - fortsatt over rekorden på 695.000 i 1982 hvis man ikke regner med det siste året.