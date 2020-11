Fryktindeksen gir bull-håp

The Chicago Board Options Exchange Volatility Index, ofte forkortet VIX, er et mål på frykten i markedet. Nå faller indeksen til nivåer som kan føre til et større rally enn det man så etter vaksinenyheten fra Pfizer og BioNTECH, skriver Bloomberg.

Indeksen har falt 16 poeng siden slutten av oktober, etter at valget i USA ble klart og nyhetene om at en vaksine er klar. VIX er fortsatt over gjennomsnittet på 19,5 - et nivå den nærmer seg nå.

– Det kan være et stort «risk-on»-signal (et signal om at investorer er villig til å ta mer risiko, journ.anm.), sier Tom Lee, medgrunnlegger av Fundstrat Global Advisors.

FLØRTER MED 20: VIX nærmer seg 20, et nivå den ikke har vært på siden februar. Foto: Bloomberg

Advarer

Fallet på VIX kan føre til at risikoaverse fond kjøper aksjer, noe som potensielt kan føre til et enda større rally. Samtidig advarer analytikere om at forrige ukes rally har gått for langt. Morgan Stanley strateg Phanikiran Naraparaju er fortsatt optimist.

– Vi forventer at realisert volatilitet kommer til å fortsette nedgangen, noe som er typisk i dette stadiet av den økonomiske syklusen, skriver Naraparaju og anbefaler å selge volatilitet for å posisjonere seg for den sykliske nedgangen.