I ukens Finansavisen Oppsummert, kommenterer Trygve Hegnar nyheten om at Odd Reitan vil ta Reitangruppens handelsvirksomhet på børs.

For hvorfor vil Odd Reitan risikere å måtte betale 200 millioner kroner årlig i formuesskatt?

– Det er mange fordeler ved ikke å være børsnotert, for da kommer verdiene mye lavere ut. Hvis de skal gå på børs vil de største verdiene bli synliggjort, kommenterer Trygve Hegnar, og fortsetter;

– Det er ingen fasit, men vi i Finansavisen kom til, basert på det vi vet i dag, at han må han ut med en formuesskatt på 150 millioner eller noe slik. Jeg tror det blir mer.

Til tross for at den sittende regjeringen har foreslått en økning i aksjerabatt til 45 prosent, vil ikke det vare lenge, mener Hegnar, som er overbevist om at det blir en rødgrønn regjering ved neste stortingsvalg.

– Da blir det utrolig mye mer formuesskatt. Og jeg kan ikke se for meg at Odd Reitan sitter oppe i Trondheim sammen med sønnene sine og tenker «Okei, nå var det jaggu bra vi gikk på børs, for nå har vi fått en regning på formuesskatt på 200 millioner kroner.» Det er i året, presiserer Hegnar, som mener tallet vil ligger der omkring.

Mer om Reitan-familien, coronatilstander og det som kan bli en slunken black friday - får du i videoen øverst i artikkelen.