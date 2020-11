Norsk aksje steg 8,6 prosent på Wall Street

FREDAG: Pilen pekte opp på New York-børsen, også for de norske aksjene.

Oslo Børs steg 0,23 prosent til 892,01 fredag, og oppgangen denne uken ble dermed på 5,5 prosent. I USA steg alle de toneangivende indeksene på Wall Street opp på ukens siste handelsdag.

Blant de norske aksjene gjorde 4 av 5 det bedre på Wall Street enn i Oslo.

Dagens vinner ble Borr Drilling, som steg hele 8,6 prosent i New York, etter å ha stengt ned på Oslo Børs.

Golden Ocean ble den eneste aksjen som gjorde det bedre på Oslo Børs, til tross for at aksjen klatret nesten 5 prosent på New York-børsen.

Frontline og Equinor stengte opp henholdsvis 1,94 og 1,68 prosent på Wall Street.