– Bør være åpenbart at vi har det verste foran oss

Den positive vaksinenyheten fra Pfizer/BioNTech utløste forrige mandag kraftig børsoppgang verden over, men momentumet avtok ganske raskt.

«Det var ingen overraskelse, ettersom markedene på to timer priset inn to år med global vekst etter corona. Moderna er tilsynelatende klar til å annonsere sine foreløpige fase 3-resultater i løpet de neste ukene. Er resultatene positive, kan vi forvente at sektorrotasjonen vi så i forrige uke kommer tilbake – med et smell. Hvis ikke vil korreksjonen bli kort og skarp, da Wall Street ser fremover mot nye vaksinekandidater som passer inn i fortellingen de vil høre. Sektorer som ikke tjener på hjemmekontor er trolig «buys on the dip» nå, uansett hvor utbombede de er», skriver senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda i en oppdatering mandag.

Tror det verste er foran oss

Strategene i Nordea Markets mener det nå bør være åpenbart for markedene at vi fortsatt har det verste foran oss i spredningen av coronaviruset, rett og slett fordi vi går inn i en høysesong for virussykdommer i Europa og USA.

«Viruset vil trolig toppe ut når temperaturene når bunnen, noe som betyr at vi har (minst) 6-8 vanskelige uker foran oss med et stigende antall smittetilfeller i mange vestlige økonomier. Om markedene vil bry seg, er en annen sak, siden utsiktene i et mellomlangt perspektiv har lysnet grunnet vaksinenyhetene», skriver Martin Enlund og Andreas Steno Larsen i en ukerapport.

«Men et stigende antall smittetilfeller de neste 6-8 ukene og en potensiell landsomfattende lockdown i USA kan da ikke bli sett på som gode nyheter. Lockdown i Østerrike fra tirsdag av er et annet godt eksempel på dette. Sentralbankene på begge sider av Atlanteren må rett og slett komme med nye lettelser i desember for å minske de økonomiske skadevirkningene av viruset», heter det videre.

– Fullstendig ute av kontroll

Enlund og Steno Larsen minner om at de fleste av deres fremoverskuende indikatorer peker mot et oppsving i økonomisk aktivitet i 2021, og duoen viser blant annet til global likviditet, renter og finansielle rammebetingelser.

«Nylige vaksinenyheter har også økt sjansen for en sterk gjeninnhenting, når og hvis vaksinene rulles ut. Men det at vi går inn i en virushøysesong peker mot at det verste kan ligge foran oss. En nylig studie av corona-utbredelsen i Michigan antyder at januar og februar kan bli de verste månedene. Så kanskje påtroppende president Biden vil starte sin periode med en lockdown? spør strategene.

«Akkurat nå ser virussituasjonen i USA ut til å være fullstendig ute av kontroll, mens den har blitt noe mindre bekymringsverdig i Europa», legger de til.