Børsnykommer: – Er 15-20 prosent billigere enn giganter

– Konseptet til Nortel har hatt større kraft i markedet, og da er Merkur en arena som passer for et vekstselskap som oss. Det gir også et finansielt instrument, det å notere selskapet nå, sier administrerende direktør i Nortel, Christian Pritchard.

I forkant av børsnoteringen hentet selskapet i en emisjon i månedsskiftet oktober/november 75 millioner kroner, og verdsettes til 150 millioner kroner.

– Hva tenker du om prisingen?

– Det må markedet bestemme. Vi føler den prisen er fair og riktig i forhold til hva vi har oppnådd på den tiden vi har vært i markedet. Og markedet vurderer prisen deretter, sier Pritchard.

Befestet posisjon som utfordrer

Selskapet, som tidligere har sammenlignet seg med David og Goliat, har en ambisjon om å utfordre giganter som Telenor og Telia.

– I forhold til det etablerte duopolet som vi konkurrerer mot, som i dag har ca. 95 prosent av markedet, er vi fortsatt små. Men vi er på vei til å ta en posisjon, og vi har befestet vår posisjon som utfordrer til dette duopolet, og det har hele tiden vært vår målsetting, sier Pritchard.

Siden i fjor høst har selskapet vokst til 3.600 bedriftskunder med 14.000 brukere, og innen utgangen av 2020 skal Nortel ha om lag 17.000 SIM-kort

Kundene hentes primært fra nedre del av smb-segmentet, ifølge Nortel-sjefen, og viser til selskaper med én til 50 ansatte.

– Det er hos de litt mindre kundene vi føler vårt konsept treffer veldig godt, sier Pritchard, som mener veksten vil fortsette å komme fra dette segmentet.

Per i dag har selskapet ca. 85 prosent av deres kunder fra nedre del av smb, mens 15 prosent kommer fra større type kunder.

Sikter mot lønnsomhet

Nortel har en ambisjon om at de skal ha 142.000 brukere innen 2025, og omsetningen skal øke fra om lag 40 millioner kroner i 2020 til 140 millioner kroner i 2021.

– Vi skal fortsette å gjøre det samme som vi gjør i dag: Holde et trykk mot markedet, og sørge for at salgskorpset vårt alltid har de beste produktene og de beste prisene vi kan konkurrere med, og det måltallet skal vi klare.

– Hvem skal dere stjele kundene fra?

– Vi må ta kunder fra noen andre, men det er klart at et duopol er det vi skal utfordre. Vi utfordrer på pris og innovasjon, og ser at det treffer godt i det segmentet vi jobber i.

– Så hvor mye lavere i pris er Nortel enn Telenor og Telia?

– Det kan fort være fra 15 til 20 prosent, sier Pritchard, og forteller at Nortels marginer ligger mellom ca. 28-33 prosent.

– Vi ser at marginene er i tråd med det som er lagt inn i deres businesscase.

Og en positiv EBITDA kan aksjonærene allerede vente seg fra tredje kvartal 2021.

– Vi sikter mot lønnsomhet. Vi tjener penger og har en solid kontantstrøm også i dag, men det er klart det å komme til positivt EBITDA er et konkret mål for selskapet. Det gjør vi gjennom å bygge SIM-basen, som igjen bygger topplinje for selskapet, sier Pritchard.