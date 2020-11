Vaksinenyheten som gikk under investorenes radar

Skuffende tall fra den amerikanske detaljhandelen sørget for nedtur på Wall Street i går.

Oppgangen på 0,3 prosent fra september til oktober var under konsensus på 0,5 prosent, som i seg selv var kraftig ned fra 1,6 prosent oppgang måneden før.

«Dette er et skremmeskudd som viser at corona fortsatt er med oss, og coronaeffekten vil ikke mirakuløst forsvinne over natten», skriver Oandas senioranalytiker for Asia/Stillehavet, Jeffrey Halley, i en oppdatering.

Vaksinenyhet oversett

Gårsdagen hadde også en ny, positiv vaksinenyhet å by på, uten at investorene øyensynlig lot seg begeistre.

KOM MED VAKSINENYTT: Forskningssjef Paul Stoffels i Johnson & Johnson. Foto: Bloomberg

«Johnson & Johnson opplyste at de er i rute for å få godkjent sin coronavaksine innen nyttår, eller tidlig i første kvartal. Disse nyhetene ble stort sett oversett, trolig fordi selskapet ennå ikke har publisert offisielle tall fra sine fase 3-studier. Men dersom meldingen snek seg under markedets radar, fremhevet den at vi kan vente flere indikasjoner fra vaksineprodusenter – positive eller negative – innen årsslutt», fortsetter Halley.

Johnson & Johnson falt én prosent til 149,35 dollar i gårsdagens handel i USA.

Neste kandidat ut

Neste vaksine ut er ifølge senioranalytikeren trolig AstraZeneca/Oxford University-kandidaten.

«Med to levedyktige vaksinekandidater, bør selv ikke en uunngåelig fiasko eller to være til alvorlig hinder for den store sektorrotasjonen. Og skulle flere vaksinesuksesser annonseres, vil rotasjonen – om noe – trolig akselerere. Dette bør være gode nyheter for aksjemarkedene i Sørøst-Asia, fulle av industri og sykliske selskaper, og med lite teknologi», fortsetter Halley.