dette vil påvirke oslo børs

Av førhandelen hos IG Trading går det mot et tydelig fall på Oslo Børs torsdag. Rundt klokken 7.30 faller Oslo Børs drøyt 0,6 prosent.

Roger Berntsen spår en nedgang fra start på 0,5 prosent.

Artikkelen oppdateres med flere spådommer.

Olje

Oljeprisene peker noe forsiktig ned torsdag. Et fat brentolje omsettes for 44,08 dollar ved 7.30-tiden. Det er 0,09 prosent ned for dagen. Da børsen stengte onsdag, kostet et fat brentolje 44,30 dollar. WTI-oljen er ned 0,36 prosent til 41,44 dollar.

Den siste tiden har oljeprisen blitt løftet av positive vaksinenyheter rundt coronaviruset. De strenge tiltakene som en rekke land har nå mot viruset, gjør at etterspørselen etter olje blir mindre. Særlig i USA og Europa er smittetallene høye.

– Spredningen av coronaviruset og nye restriksjoner i USA og andre deler av verden har lagt en demper på sentimentet ettersom dette kan føre til lavere etterspørsel etter drivstoff, sier analysesjef Kazuhiko Saito i Fujitomi Co, ifølge TDN Direkt.

Ifølge CNBC har USA nå daglig 157.000 tilfeller av coronasmitte i gjennomsnitt, hvilket er 30 prosent høyere enn i forrige uke.

Asia

Det er noe blandet stemning på Asia-børsene, uten de helt store utslagene.

«De asiatiske investorene forholdt seg relativt rolige i natt, dermed er det ingen drahjelp å få fra den regionen i dag. Smittesituasjonen i Asia er mer eller mindre under kontroll, noe børsutviklingen i regionen også bærer preg av. Det vil si svingningene på børsene i Asia har vært vesentlig lavere enn i resten av verden i høst», skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen.

I Japan faller Nikkei 0,62 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,04 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,17 prosent, og CSI 300 styrkes 0,46 prosent. Hang Seng i Hongkong svekkes 0,58 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,04 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,25 prosent, mens Straits Times i Singapore faller tilbake 0,23 prosent.

Wall Street

Onsdag tok det amerikanske aksjemarkedet en pustepause og alle de toneangivende indeksene på Wall Street falt.

Dow Jones og S&P 500 falt begge 1,16 prosent, mens teknologitunge Nasdaq endte ned 0,82 prosent.

Igjen var vaksinenyheter i fokus, og endelige resultater fra studien til Pfizer og BioNTechs Covid 19-vaksine viser en effektivitet på 95 prosent. Investorene veide derfor vaksinenytt mot nye coronarestriksjoner, hvilket sistnevnte ble veid tyngst.

– Vaksinemeldingen har flyttet samtalen om å gå tilbake til det normale fra hvis til når. Det som er viktigst er at meldingen fjernet noe av den langsiktige usikkerheten, som har holdt investorene forsiktige, sier investeringsstrateg Bill Callahan i Schroders til CNBC.

Hovedindeksen

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,4 prosent før den sluttet på 912,15 poeng. Det ble omsatt aksjer for 5,7 milliarder kroner.

Nesten tre timer før børsslutt ble det innført børspause i Norwegian . Aksjen ble sist omsatt for 0,47 kroner, ned 0,3 prosent. Norwegian søker konkursbeskyttelse i Irland for det irske datterselskapet Arctic Aviation Assets, og noen av dets datterselskaper.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 3. kv.:

Salmon Evolution: Kl. 06.30, webcast kl. 08.00

Airthings: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Höegh LNG: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 09.00

Nordic Nanovector: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

BW Offshore: Kl. 07.30, webcast/tlf kl. 09.00

Fjord1: Kl. 08.00, webcast kl. 09.00

Golden Ocean Group: Kl. 08.00, webcast/tlf kl. 15.00

Solstad Offshore, Ziton

Makro:

Norge: Skatteregnskap oktober, kl. 08.00

Norge: Oljeinvesteringer 4. kv., kl. 08.00

Norge: Forventningsundersøkelse 4. kv., kl. 10.00

Australia: Arbeidsledighet oktober, kl. 01.30

Sverige: Arbeidsledighet oktober, kl. 09.30

Sverige: Sparebarometer 3. kv., kl. 09.30

ØMU: Driftsbalanse september, kl. 10.00

Tyrkia: Rentebeslutning, kl. 12.00

UK: CBI industritrender november, kl. 12.00

USA: Philadelphia Fed-indeks november, kl. 14.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

USA: Bruktboligsalg oktober, kl. 16.00

USA: Kansas City Fed-indeks november, kl. 17.00

Annet:

Arendals Fossekompani: Ekstraordinær generalforsamling ifm. aksjesplitt, kl. 09.00

Vaccibody: Presentasjon på Jefferies helsekonferanse, kl. 12.40, webcast

Nordic Nanovector: Presentasjon på Jefferies helsekonferanse, kl. 15.40, webcast

ABB: Kapitalmarkedsdag

USA: DOE ukentlige gasslagertall, kl. 16.30