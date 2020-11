– Min gnagende frykt er at Trump vil klamre seg til «brent jord-taktikken»

KLAMRER SEG FAST: Oanda-analytiker Jeffrey Halley tror president Donald Trump og republikanerne vil fortsette å gjøre det vanskelig for den påtroppende administrasjonen.

Den nervøse stemningen fortsetter på børsene i USA. Futureshandelen peker mot nedgang fra start i fredagens handel etter at gårsdagen endte i pluss.

Uenigheten mellom finansdepartementet og Federal Reserve om videreføring av låneprogram tynger sentimentet, i tillegg til en stadig urovekkende coronasmittesituasjon.

En CNBC-analyse av John Hopkins-tall viser at gjennomsnittlig, daglig antall smittetilfeller i USA den siste uken ligger på 161.165, 26 prosent flere enn i uken før. Mange delstater har nå reversert planer om gjenåpning og heller iverksatt nye restriksjoner for å stagge spredningen.

– Vi trenger én trigger

Senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda tegner bildet av et aksjemarked som er fanget mellom et vaksinedrevet fremtidshåp og virkeligheten her og nå.

«Men basert på 2020 hittil vil finansmarkedenes evne til å se fremover og distansere seg fra hverdagens realiteter trolig vinne frem. Vi trenger bare én trigger til å gjenopplive «kjøp alt-rallyet», som drives av jakten etter avkastning i en nullrenteverden. Det kan komme i form av et nytt farmasiselskap som offentliggjør positive vaksineresultater, eller kanskje president Donald Trump som kaster inn håndkleet», skriver han i en oppdatering.

Trumps «brent jord»-taktikk

«Mine penger er på førstnevnte, ettersom jeg har en gnagende frykt for at den republikanske strategien er å klamre seg fast så lenge som mulig, og å «brenne jorden» for den påtroppende administrasjonen – med ett øye på mellomvalgene i 2022», fortsetter analytikeren.

Og i skrivende stund kommer faktisk meldingen om at Pfizer og BioNTech fredag vil søke om nødgodkjenning i USA for sin vaksinekandidat.

Meldingen har sørget for å løfte futures, men pilene peker fortsatt mot fall i fredagens åpning.

Pfizer stiger derimot 1,6 prosent til 36,78 dollar i førhandelen.