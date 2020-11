– Flere indikatorer peker på at stemningen i markedet kanskje er i overkant euforisk

Sist uke var det stor oppgang på børsene drevet av positive vaksinenyheter mot coronaviruset fra Pfizer og BioNTech. Det hjalp også å få klarhet i USA-valget, som Joe Biden vant over Donald Trump. Denne uken startet også med sterk oppgang etter at også Moderna meldte om positive vaksinenyheter, før oppgangen flatet ut mot slutten av uken.

«Omfanget av coronarestriksjoner øker og det tynger markedet. Samtidig peker flere indikatorer på at stemningen i markedet kanskje er i overkant euforisk nå. Det gjør det lettere for markedet å bli skuffet. Det underliggende bildet er imidlertid solid, og en eventuell dip i markedet vil vi betrakte som en mulighet til å øke eksponeringen i aksjer», oppsummerer Nordea-strategene Joachim Bernhardsen og Erik Bruce i en ukentlig rapport.

I Europa og USA er smitten svært høy av coronavirus, og en rekke nasjoner har de siste ukene innført strenge tiltak. Det gjør at den økonomiske aktiviteten stopper noe opp.

Nordea-strategene peker på at mange fondsforvaltere har store cashnivåer. Duoen mener at når «alle» er positive er det som regel et salgsignal.

«Stemningen i markedet vil nok derfor bli mindre euforisk den neste tiden enn hva den har vært de siste ukene. Men det underliggende bildet vil neppe endres. Troen på oppsvinget vil holde seg og med det tro på ytterligere bedring i selskapenes inntjening. Om det skulle komme en dip i markedet vil vi heller betrakte det som en mulighet for å øke aksjeeksponeringen enn et varsel om ytterligere fall fremover», skriver Bernhardsen og Bruce.

Videre venter de at en ny støttepakke vil komme på plass i USA. Skulle det ta tid å få på plass denne, tror Bernhardsen og Bruce at det kan gi usikkerhet på kort sikt.