Økonom synes det er umulig å være «bearish»

Chris Gaffney sier til Bloomberg at han mener støtten fra den amerikanske sentralbanken er så stor at nedsiden for markedene er liten.

– Det er nærmest umulig å være «bearish». Fed gjør at vi må være veldig «anti-bearish» fremover, selv med dårlige coronavirus-nyheter og økonomiske nedstengninger, sier Gaffney.

November har hittil vært en meget sterk måned i aksjemarkedet drevet av at valget i USA er avklart, og spesielt positive vaksinenyheter i kampen mot coronaviruset. Eksempelvis er S&P 500 opp 8,8 prosent hittil denne måneden. Selv om smitten har økt mange steder og strenge tiltak i en rekke land, har markedene bykset oppover.

Mange venter på en ny støttepakke fra Fed. Nordea venter at nye stimulanser vil komme på plass snart. Det virker også å være hovedsynet til de fleste i finansbransjen.

– Vi har Fed som hjelper oss. Styringsrentene vil forbli lave. Jeg tror at vi kommer til å avslutte året sterkt fordi folk vil ta den nye nye normalen innover seg. Hver gang markedet har falt, har det vært en god kjøpsmulighet, sier Chris O’Keefe, direktør i Logan Capital Management til Bloomberg.

Mens de fleste virker å ha stor tro på markedet fremover, går Bank of America motsatt vei. De advarer om at markedet er for «bullish» nå.

Morgan Stanley ser derimot mer oppside.