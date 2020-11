Natt til fredag ble det kjent at finansdepartementet i USA avslutter fem av Federal Reserves ekstraordinære lånefasiliteter ved årsskiftet.

«Beslutningen ga ingen sjokkbølger i markedene», konstaterer seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets mandag morgen, og viser til at S&P 500 endte dagen ned 0,7 prosent.

Frigjør penger til pakke?

Tidligere mandag steg børsene i Asia, mens også oljeprisene trekker oppover.

«Grunnen til at markedene ikke reagerte mer kan være at lånefasilitetene har vært relativt lite brukt, og at de om nødvendig kan settes opp på nytt. Det kan dog bli vanskeligere for den innkommende Biden-administrasjonen å gjøre det, siden man antakelig vil være avhengig av et nytt vedtak i Kongressen. Og det kan være at demokratene ender opp uten flertall i Senatet», skriver Magnussen i dagens morgenrapport fra meglerhuset.

«På den annen side frigjøres hele 455 milliarder dollar som Kongressen nå kan bruke på andre tiltak. Det kan dermed bli enklere å komme frem til en ny finanspolitisk pakke, som vil gi stimulanser til økonomien. Det er i så fall en positiv nyhet for markedene», fortsetter han.

– Vaksinering tar tid

DNB Markets merker seg videre helgens blandede nyheter rundt coronasituasjonen i USA.

«På den positive siden ble det kjent at vaksinering antakelig vil starte allerede i midten av desember. Dette fordrer at de amerikanske helsemyndighetene godkjenner vaksinen som er utviklet av Pfizer og BioNTech. Det er også ventet at Moderna vil søke godkjenning for sin vaksine senere i desember. Det vil imidlertid ta tid før vaksinering får effekt. I mellomtiden øker smitten og den innføres stadig flere inngripende tiltak», skriver Magnussen, og viser til gårsdagens melding om at Los Angeles vil stenge barer og restauranter i tre uker.