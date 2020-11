Det går mot en positiv børsåpning i USA

Det ligger an til en positiv start på New York-børsen mandag. Futures indikerer at Dow Jones-indeksen åpner opp 0,6 prosent, at S&P 500 vil stige 0,5 prosent og at Nasdaq klatrer 0,3 prosent.

Pilen peker opp for de kjente vaksineaksjene. Både Moderna og BioNTech ligger an til en kursoppgang på nærmere fem prosent mens Pfizer ligger an til å stige nærmere to prosent.

Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities uttrykker i sin seneste ukerapport bekymring for utviklingen i USA, og ikke bare at Donald Trump nekter å godkjenne valgnederlaget. Han minner også om at USAs finansminister Steve Mnuchin før helgen kansellerte lånefasiliteter fra Federal Reserve til mindre bedrifter.

«I slutten av desember faller også beskyttelsen mot utkastelse av bolig ut. Det samme gjør inntektsstøtten, samt utsettelser av studielån. Videre ser det ut som at Republikanerne og Demokratene ikke blir enige om en ny stimulansepakke som kan vise seg nødvendig for at vi ikke skal ta en tur ned igjen. Veksten de neste kvartalene kan bli svak – og vi kan få en W», skriver analysesjefen i en oppdatering.