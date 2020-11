Nordnet-analytiker: Trigget investorenes appetitt for oljeaksjer

TRIGGET APPETITTEN: At nok en virkningsfull Covid-19 vaksine er på vei, denne gang fra AstraZeneca, var det som trigget investorenes appetitt for oljeaksjer mandag ifølge analytiker i Nordnet, Roger Berntsen.

Energisektoren bidro sterkt til mandagens oppgang på Wall Street da denne steg hele 7,1 prosent.

«At nok en virkningsfull Covid-19 vaksine er på vei, denne gang fra AstraZeneca (-1,1%), var det som trigget investorenes appetitt for oljeaksjer», skriver analytiker i Nordnet, Roger Berntsen, i en oppdatering tirsdag.

Oljeprisen, den viktigste driveren for inntjeningen i oljeselskapene, nærmer seg nå nivåene fra tiden før Covid-19 utbruddet i mars.

Occidental Petroleum Corp, som steg 16,9 prosent, Apache Corp opp 12,4 prosent og Diamondback Energy, som hevet seg 11,7 prosent toppet vinnerlistene blant S&P 500 selskapene, som for øvrig nærmest ble tapetsert av oljeselskaper.

Øyner global vekst

Oljeprisen har vist styrke de siste dagene, og brentoljen nærmer seg nå nivåene fra pre-Covid. At oljeprisen stiger i disse dager er ifølge Berntsen et tegn på at investorene ser for seg økt global vekst i 2021.

«I tillegg forventer de fleste at OPEC+, med Saudi Arabia i spissen, vil sørge for å begrense tilbudssiden ytterligere noen måneder», skriver analytikeren.

Toppet nyhetsbildet

Stemningen i Asia var god tirsdag, godt hjulpet av sterk utviklingen på børsene i Japan. De positive vaksinenyhetene fra AstraZeneca toppet nyhetsbildet sammen med meldingene om at USAs kommende president, Biden, vil sette inn tidligere Fed sjef, Janet Yellen, som finansminister.

Yellens prestasjoner som sentralbanksjef var solid, derfor regner de fleste med at hun vil gjøre en tilsvarende god jobb som finansminister, mener Berntsen.