Equinor-direktør: – Jeg tror vi er godt posisjonerte

GODT POSISJONERT: Markedet for havvindkraft kommer til å være preget av sterk konkurranse. Equinor ser seg selv som godt posisjonert.

GODT POSISJONERT: Markedet for havvindkraft kommer til å være preget av sterk konkurranse. Equinor ser seg selv som godt posisjonert. Foto: Dreamstime

Markedet for havvindkraft kommer til å være preget av sterk konkurranse, og Equinor ser seg selv som godt posisjonert, skriver TDN Direkt. Selskapet kommer til å være selektive med hvilke prosjekter de går inn i.

Ekstrem konkurranse

– Jeg tror vi er godt posisjonerte. Det kommer til å være områder der det vil være ekstrem konkurranse. Vi kommer ikke til å gå inn å krige om hver eneste eiendel og hver eneste auksjon, sier direktør for nye energiløsninger Jens Økland i Equinor under Fearnley Securities sitt fornybar-seminar tirsdag.

– Vi vil gå inn i auksjoner med mye konkurranse der det er prosjekter som er knyttet sammen (bundled projects), og du vil også se oss gå inn i områder der vi vil være mer opportunistiske og ta mer risiko ved å gå inn å gå inn for å ta områder, sier han, ifølge nyhetsbyrået.

Knyttet til konkurransesituasjonen trekker Økland frem sammenlignbare selskaper og deres ambisjoner og mål.

– Ja, konkurransen vil være der, og ja jeg tror vi er godt posisjonert til å fortsatt ha en betydelig rolle, og fortsatt holde oss innenfor vårt estimerte avkastningsintervall, sier han.

Blå og grønn hydrogen

Nedsalg vil være en essensiell del av Equinors strategi og porteføljeoptimalisering.

– Det betyr ikke at vi skal gjøre det i alle prosjekter og hele tiden. Men det å komme seg inn tidlig og justere risikoen i prosjektet for så å selge ned for å få andre parter inn, vil være en del av vår strategi fremover, sier han, ifølge TDN Direkt.

Økland sier videre at Equinor ser på både blå og grønn hydrogen.

– Det er noe vi ser komme mer og mer som en del av havvindprosjekter, og også på «stand alone»-basis. Man ser særlig i Europa og EU at det kommer mange initiativer innen dette området, sier han.