– Markedene ser for seg betydelige finanspolitiske stimulanser

NY TOPP: 74 år gamle Janet Yellen blir finansminister under Joe Biden. Foto: NTB

Tidligere denne uken kom det fram i amerikanske medier at kommende president Joe Biden vil velge Janet Yellen som finansminister. Hun blir med det den første kvinnelige finansministeren i USA. Og valget ser ut til å bli godt likt blant investorer.

«Med tidligere sentralbanksjef Janet Yellen som finansminister, ser nok markedene for seg betydelige finanspolitiske stimulanser til neste år. Kommentatorer peker på at hun har en god forståelse av pengepolitikkens muligheter og begrensninger. Det kan bane vei for ytterligere finanspolitiske tiltak», skriver Kyrre Aamdal i en morgenrapport.

Yellen har tidligere vært rådgiver i Det hvite hus under Bill Clinton. Yellen er utdannet fra University of California, Berkeley. Hun er gift med George A. Akerlof, som er professor i økonomi og har vunnet Nobel Memorial Prize in Economic Sciences.

Det virker som sittende president Donald Trump er i ferd med å innse tapet for Joe Biden, og at Trump vil gå med på et rolig regjeringsskifte i januar. Og all usikkerhet som blir fjernet, er noe markedene setter pris på.

Boligpriser

«Det er ikke bare aksje- og obligasjonsmarkedene som nyter godt av lave renter, også andre aktivapriser har blitt løftet», skriver Aamdal og viser til boligprisene i USA.

Amerikanske boligpriser gikk opp med 1,7 prosent i september sammenlignet med august, mens det var ventet en oppgang på 1,1 prosent, ifølge TDN Direkt.

I storbyene økte prisene enda mer. Ifølge S&P Case-Shiller-indeksen, som tar for seg boligprisene i 20 storbyområder, gikk boligprisene opp med 6,6 prosent i september på årsbasis. Det var ventet en oppgang på 5,1 prosent.

Dow Jones i all-time high

I tillegg til de politiske nyhetene, dras markedene opp av at flere ulike vaksinekandidater melder at de nærmer seg klare med et middel mot coronaviruset.

– Markedene har vært begrenset av svært høy usikkerhet knyttet til valget i USA og rundt vaksiner i en periode, så når de to usikkerhetene er borte, ser investorer gode muligheter for å vende tilbake til en normalitet i 2021, sier Emmanuel Cau, Barclays-strateg, til Reuters.

Dow Jones nådde i går all-time high og stengte i 30.045,84 poeng, etter en oppgang på 1,5 prosent på Wall Street. Hittil er november den beste måneden for Dow Jones siden 1987. Også S&P 500 og Nasdaq hoppet opp henholdsvis 1,6 og 1,3 prosent tirsdag.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 4,2 prosent til 21,72.