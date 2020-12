Finansgigant anbefaler nedslåtte aksjer

FINANSGIGANT: JP Morgan, her hovedkvarteret i New York.

FINANSGIGANT: JP Morgan, her hovedkvarteret i New York. Foto: NTB

Coronapandemien har endret livene våre. Vi reiser nesten ikke mer og unngår store folkemengder. Men med flere vaksinekandidater mot coronaviruset snart i mål, virker det som en normal hverdag vil komme tilbake i løpet av neste år.

JP Morgan anbefaler derfor å kjøpe aksjer i reiseselskap, hotellkjeder og flyselskap, ifølge Bloomberg. Det er aksjer som hittil i år har fått juling som følge av at etterspørselen har blitt borte, i tråd med smittevernstiltakene som ikke anbefaler reiser og ferier.

– Gå bredt

Fidelity International vil øke sine eierandeler i Europa fremover. Fidelity mener Europa har vært veldig hardt rammet av coronaviruset, og ser derfor en stor sjanse for revansje når vaksinene er på plass. Franklin Templeton mener derimot at det er for tidlig å flytte posisjoner fra Asia, som de mener har håndtert viruskrisen bedre enn Europa.

Den siste tiden har man sett bedring for verdi- og oljerelaterte aksjer. Det tror JP Morgan vil fortsette.

– Vi tror investorer bør diversifisere porteføljen bredt for å utnytte potensialet av gode vaksinenyheter, sier Tai Hui, Asia-strateg i JP Morgan, til Bloomberg.

For mye optimisme?

Ross Cameron, manager i Northcape Capital i Tokyo, er mer kritisk. Han tror ikke mer enn halvparten av jordens befolkning vil være vaksinert innen utgangen av 2023.

– Vi mener markedene er for optimistiske med tanke på hvor fort vaksinene vil komme bredt ut. Det vil kreve mye tid og penger, sier Cameron til Bloomberg.

Hans beste anbefaling er å investere i selskap som lager hansker som beskytter mot viruset. Cameron venter at etterspørselen etter slike hansker vil eksplodere, og han har vært investert i dette lang tid.