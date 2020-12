dette vil påvirke oslo børs

Av førhandelen til IG Trading peker det mot en forsiktig oppgang på Oslo Børs. OBXZ0 stiger 0,35 prosent ved 7.30-tiden ifølge handelsplattformen.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, spår Oslo Børs opp 0,3 prosent i åpningen.

Av førhandelen i London, på FTSE 100, går det mot en oppgang på 0,20 prosent. DAX-indeksen i Tyskland er opp 0,05 prosent ved 7.30-tiden. Alle de tre ledende indeksene stiger i futures-handelen med 0,22-0,33 prosent drøyt 8 timer før åpning.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,6 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,5 prosent.

Shanghai Composite stiger 0,2 prosent, og CSI 300 klatrer 0,1 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes 0,3 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,5 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,7 prosent, og Straits Times i Singapore det samme.

Olje

Et fat brentolje står ved 07.30-tiden torsdag i 48,86 dollar, opp 0,04 prosent for dagen. WTI-oljen koster 45,91 dollar, opp 0,13 prosent. Da Oslo Børs stengte torsdag, kostet et fat brentolje rundt 48 dollar.

Både brentoljen og WTI-oljen har klatret over 10 prosent denne uken etter nok en vaksine ble lagt til artilleriet i starten av uken.

Oljelagrene i USA falt med 754.000 fat forrige uke, mens Reuters-analytikere hadde estimert en økning på 127.000 fat. WTI-lagrene falt med hele 1,7 millioner fat.

– Med nye smittetilfeller på fremdeles høye nivåer, tror vi at etterspørselen ikke vil hente seg inn før neste år – når vaksinene har fått reell innvirkning, sier Capital Economics.

Wall Street

S&P 500 falt onsdag moderate 0,16 prosent til 3.629,65. Dow Jones endte ned 0,58 prosent til 29.872,47. Dermed falt indeksen under 30.000 poeng igjen, etter å ha stengt til ny all-time high tirsdag.

Nasdaq steg for tredje dag på rad og endte opp 0,48 prosent til 12.094,40. Det er ny all-time high. Wall Street holder torsdag stengt grunnet Thanksgiving Day.

Det kom en rekke viktige makrotall fra USA onsdag:

778.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 21. november, viser tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet. Det er 30.000 flere enn uken før. Konsensus på forhånd pekte mot 730.000 førstegangssøkere.

I slutten av oktober viste tall fra USAs handelsdepartement en vekst på hele 33,1 prosent i landets bruttonasjonalprodukt i tredje kvartal. Den kraftige oppgangen, som er tidenes største, gjenspeilte naturligvis gjenåpningen av bedrifter og aktiviteter som ble begrenset eller stengt ned grunnet coronavirusutbruddet.

Handelsunderskuddet i USA var på 80,3 milliarder dollar i oktober, 0,9 milliarder dollar høyere enn i september. Varer som ble eksportert kom inn på 126 milliarder dollar for oktober, det er en oppgang på 3,4 milliarder dollar fra eksporten i september. Det ble importert varer for 206,3 milliarder dollar, 4,4 milliarder mer enn i september.

Hovedindeksen

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,1 prosent før den sluttet på 933,78 poeng. Det ble omsatt aksjer for 6,3 milliarder kroner.

Hovedindeksen har klatret nesten 8 prosent den seneste måneden, og er i pluss med 0,25 prosent siden nyttår. Det er fortsatt drøyt 15 poeng opp til all-time high fra i vinter.

Dette skjer i dag

Rapporter, tredje kvartal:

- Havyard, North Energy, Odfjell Drilling

Oslo Axxess

- Hunter Group

Presentasjoner

- Odfjell Drilling: kvartalspresentasjon 15.00

Ex utbytte

- AMSC (USD 0,10)

Annet

- Børs: USA-børsene stengt

Makro

- Tyskland: Gfk konsumenttillit desember 8.00

- Frankrike: forbrukertillit november 8.45

- SCB: PPI oktober 9.30

- SCB: forbrukerlån oktober 9.30

Sentralbanker

- Riksbanken: rentebeskjed og pengepolitisk rapport 9.30

- EMU: M3 pengemengde oktober 10.00

Annet:

- Gass: Ukentlig gasslagertall fra DOE 16.30

SSB:

Grunnlag for arbeidsgiveravgift, oktober 2020

Produsentprisindekser for tjenester

Sjøfiske etter laks og sjøaure

Artikkel: Månedlige tall over lønnstakere

Kilder: Infront, SSB