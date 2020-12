CORONASYK: Nicolai Tangen har testet positivt for corona.

CORONASYK: Nicolai Tangen har testet positivt for corona. Foto: Iván Kverme

Nicolai Tangen har testet positivt for corona. Det melder han på sin LinkedIn-konto.

Tangen skriver at han tok en test i går ettermiddag etter å ha følt seg dårlig.

«Symptomene er milde», skriver han i innlegget.

Tangen er nå isolert i sin leilighet i Oslo og vil jobbe hjemmefra de kommende ukene. Han er ikke sikker på hvor han har blitt smittet.

Kolleger og Tangens nærmeste har blitt isolert og det rapporteres at de føler seg i god form. Det inkluderer sentralbanksjef Øystein Olsen, skriver DN.

«Stay safe!» skriver Tangen i innlegget.

I går postet Tangen et innlegg på LinkedIn der han skrev at han i forrige uke hadde et «Covid-fritt møte med Aksel Lund Svindal».

Tidligere i høst testet også Elon Musk positivt for corona. Storbritannias statsminister Boris Johnson og USAs president Donald Trump har også vært smittet.

Fotballstjerner som Cristiano Ronaldo, Mohammed Salah og Paul Pogba har også testet postivt for viruset.