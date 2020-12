Solgte aksjer for 9,5 millioner - for å kjøpe hytte

Espen Gundersen, finansdirektør i Tomra, solgte fredag nesten 25.000 aksjer i selskapet. De ble solgt til 382,87 kroner stykket. Det gir totalt et salg på 9,5 millioner kroner drøyt. Gundersen forklarer til TDN Direkt at det ikke er noen stor dramatikk til dette. Han er på hyttejakt.

– Jeg har jobbet i Tomra i 21 år og jeg har aldri solgt noen aksjer. Nå er jeg i prosess for å kjøpe meg en hytte. Det passer aldri å selge aksjer, men når det er hvert tjueførste år så håper jeg at det går an å få solgt litt uten at det blir for mye oppstuss av, sier Gundersen til nyhetsbyrået.

Gundersen sitter igjen med rundt 38.000 akser i Tomra.

Tomra har steget vel 39 prosent på Oslo Børs siden nyttår. Den siste uken har gitt en oppgang på 3,2 prosent. På det høyeste i år har aksjen vært oppe i 429,10 kroner.

– Det er ingen dramatikk i det og jeg har stor tro på bedriften og det vi driver med. Jeg har ingen intensjon om å selge noe mer aksjer så lenge jeg jobber i Tomra, og det ønsker jeg å gjøre lenge, sier Gundersen videre.