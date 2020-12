Wall Street-analytikerne satser på disse aksjene før jul

November ble en fantastisk måned for børsene. Dow Jones gikk sist uke opp 2,2 prosent og var oppe i all-time high. Dow Jones har lagt på seg 13 prosent siden oktober var over, mens S&P 500 har steget 11 prosent i november og Nasdaq er 12 prosent opp.

Oppgangen har vært drevet av at valget i USA er over, og at det har kommet en rekke gode vaksinenyheter. Når vi går inn i desember har CNBC kartlagt hvilke aksjer Wall Street-analytikerne har mest troen på fremover:

TipRanks-analyser viser at Repay Holding, Autodesk, Anaplan og Karyopharm Therapeutics blant de best likte aksjene.

Repay Holding er et selskap som tilbyr betalingsløsninger. Northland Capital har blant annet kursmål på aksjen på 28 dollar, ifølge CNBC. Fredag stengte den til 24 dollar.

Softwares-selskapet Autodesk anbefales også. Analtytikeren Koji Ikeda i Oppenheimer er bull på aksjen og tror den skal stige 11 prosent til 300 dollar. Selskapet omsatte for 952,4 millioner dollar i tredje kvartal. Det var nesten 10 millioner mer enn konsensus så for seg. Selskapet guider enda høyere omsetning i fjerde kvartal.

Anaplan er et skybasert planleggingsprogramvareselskap med hovedkvarter i San Fransisco. Needham har kursmål på 85 dollar på aksjen og anbefaler kjøp. Meglerhuset ser en oppside på 21 prosent. Selskapet har hatt stor vekst, og Needham tror dette bare skal fortsette.

Karyopharm Therapeutics driver med farmasi og helse. Selskapet fokuserer på pasienter med kreft og andre alvorlige sykdommer. Analytiker i H.C Wainright, Edward White, har kjøpsanbefaling med kursmål på 41 dollar. Det betyr at han ser en oppside på nesten hele 180 prosent. Aksjen stengte fredag til 15,14 dollar.