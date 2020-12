Børssjef går av etter handelsstopp

BEKLAGER: Akira Kiyota, sjefen for Japan Exchange Group, og den nye sjefen for Tokyo-børsen. Her fra mandags pressekonferanse.

BEKLAGER: Akira Kiyota, sjefen for Japan Exchange Group, og den nye sjefen for Tokyo-børsen. Her fra mandags pressekonferanse. Foto: Bloomberg

Etter at en systemfeil førte til full stans i børshandelen i Tokyo i begynnelsen av oktober, bestemte børsdirektør Koichiro Miyahara mandag seg for å trekke seg fra stillingen sin.

Akira Kiyota, sjefen for Japan Exchange Group som eier Tokyo-børsen, erstatter Miyahara som sjef for børsen, skriver Reuters.

1. oktober opplevde Tokyo Stock Exchange sitt største og meste alvorlige handelsavbruddet siden børsen gikk over til helelektronisk handel i 1999. Børsen måtte stanse handelen for alle aksjene en hel dag da det oppsto en tekniske feil i børsens handelssystem «Arrowhead» og systemet mislyktes å bytte til en back-up.

50 prosent lønnskutt

Japan har jobbet hardt for å øke statusen sin om et globalt finanssentrum, blant annet i kamp med Beijing, og dette må kunne ansees som et skudd for baugen i så henseende.

– Det er beklagelig at dette skjedde ved Japans hovedbørs i en tid der Japan tar sikte på å forbedre sin status på et globalt finanssentrum, sier Kiyota på en pressekonferanse mandag.

Kiyota beklaget igjen bruddet og sa at han følte seg ansvarlig. Han la samtidig til at de ikke tenkte å søke etter erstatning hos Fujitsu, som har utviklet «Arrowhead», men at de også burde føle et «betydelig ansvar».

Ifølge Reuters vil Kiyota de neste fire månedene ta en lønnsreduksjon på 50 prosent, mens to andre ledere vil ta kutt på 10 og 20 prosent, melder Japan Exchange Group.

Fujitsu sier at de internt diskuterer disiplinære tiltak, men at ingenting foreløpig er bestemt.