Derfor er det flere pauser i aksjer på Oslo Børs mandag

Det er mandag nytt handelssystem på Oslo Børs. Aksjer og egenkapitalbevis handles nå på samme system som resten av Euronext-børsene.

Mandag morgen har det vært noen korte stopp i flere enkeltaksjer hvor det har vært relativt store kursendringer. Et par eksempler er Everfuel, HydrogenPro og Borr Drilling.

Geir Harald Aase, kommunikasjonssjef på Oslo Børs, sier til Finansavisen at det er automatiske børspauser som settes inn når kursene endrer seg i stor grad.

– Det er noe vi har hatt hele tiden. En aksje kan stoppes midlertidig ved store bevegelser. Det skjer automatisk. Nivåene ser ut til å være litt finere stilt på det nye systemet sammenlignet med det gamle. Så kanskje det blir mer av slike automatiske, korte stopp, sier Aase.

– Alt ser bra ut, forsikrer Aase etter drøyt to timer med nytt handelssystem.

I Everfuel har det vært stopp ved minst to tilfeller. Aksjen har på det meste i dag blitt handlet for 97,03 kroner, og på det laveste for 71,10 kroner. Klokken 10.47 er det stopp i aksjen. Den er da opp 46,6 prosent.