November-statistikk fra Nordnet viser at private investorer omsatte aksjer for 27,3 milliarder kroner, mens nettokjøpene kom inn på 476 millioner kroner.

SAS SAS NOK ble månedens klart mest kjøpte aksje etter positive vaksinenyheter og Norwegians søknad om konkursbeskyttelse.

SAS mest kjøpt

– Kundene våre har solgt unna selskaper som har steget mye så langt i 2020, for så å vekte seg opp i selskaper som har falt mye siste tiden – som Pexip og Orkla . Dette er selskaper som i sum har gjort det veldig godt i 2020, men som den siste tiden har falt mye i lys av sektorrotasjonen mot sykliske aksjer, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i en kommentar.

Selskaper som vil profittere på økt aktivitet i verden sto høyt på kjøpslisten, som altså SAS – i tillegg til SalMar og Multiconsult . Sistnevnte er nå opp over 80 prosent i år.

– Multiconsult er et selskap som tidligere har slitt med marginpress etter en lang rekke dårlige prosjekter. Etter en kraftig opprydning og ikke minst satsning på fornybare prosjekter, spesielt innen byutvikling, har selskapet steget kraftig i løpet av 2020, fortsetter Johannesen.

Entra-gevinst

Hovedindeksen på Oslo Børs utkonkurrerte både europeiske og amerikanske børser, og er etter en oppgang på over 15 prosent i november i pluss for året. Oppgangen i råvarepriser, og særlig oljeprisene, sørget for viktig drahjelp.

Nel , DNB og Entra var de mest solgte aksjene i november, med sistnevnte som gjenstand for en budkamp mellom svenske SBB og Castellum.

– Dette har bidratt til en god kursoppgang for Entra, og våre kunder har valgt å ta en gevinst på dette, avslutter Johannesen.