– Vi nærmer oss raskt et avgjørende punkt i brexitsamtalene. De intensive forhandlingene fortsetter i London, men det er fortsatt uklart om forhandlerne kan tette avstanden på viktige områder som konkurranseregler, håndheving og fiske, sa Michel Barnier fra EU-kommisjonen onsdag ifølge AFP.

Overgangsperioden etter brexit går ut ved nyttår. Målet er fortsatt å få på plass en avtale om det videre forholdet mellom britene og EU. EUs sjefsforhandler Michel Barnier sier at de neste 36 timene blir avgjørende.

Paul Harper, DNB-strateg, sier til TDN Direkt at det er få selskaper på Oslo Børs som er særlig eksponert mot brexit. Men han tror brexit-utviklingen vil kunne prege markedene.

– Markedet priser ikke inn at det kommer noen særlig negative nyheter nå, så det er en risikofaktor, uttaler Harper til TDN Direkt.

Harper skrev på Twitter tirsdag at Oslo Børs har steget mer enn ti prosent på en måned, som i november, ni ganger siden 1996. Fire ganger har børsene steget videre den neste måneden, mens fem ganger har det kommet fall. Harper mener altså at historiene ikke gir et klart svar på hva som vil skje fremover.

– Med andre ord så gir ikke historikken et veldig tydelig svar på om oppgang følger av kraftig oppgang, men over samme tidsperiode så har seks av ti måneder vært positive, så sannsynligheten for oppgang i desember er antagelig litt, men ikke mye, svakere enn normalt, sier Harper til TDN Direkt.