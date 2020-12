Meltwater-topp: har mange selskaper i kikkerten

– Det å gå på børs nå gir oss en fin plattform for både organisk og uorganisk vekst. Vi tenker at denne noteringen på Euronext Groth vil hjelpe oss å realisere målene våre videre, sier Paal Larsen, som er ansvarlig for all aktivitet i Meltwater utenom USA, Australia og Asia (EMEA).

I 2001 ble teknologiselskapet startet i Oslo, med gründer Jørn Lyseggen i spissen. Torsdag blir Meltwater notert på Euronext Groth i Oslo, tidligere kjent som Mercur Markets. Dette til tross for at selskapet nå har hovedkontor i USA.

– Vi ønsket å gjøre det i Oslo fordi selskapet ble etablert her i Oslo for snart 20 år siden, forklarer Larsen.

I forkant av børsnoteringen hentet selskapet 2,3 milliarder kroner, og pengene skal ifølge Larsen brukes på både organisk og uorganisk vekst.

– Det finnes et stort antall selskaper vi føler det er muligheter til å kjøpe opp, og vi er allerede en av de ledende aktørene på dette markedet globalt, der vi har gjort åtte oppkjøp siden 2016 og føler de fleste selskapene ikke har den skalerbarheten, den globale organisasjonen og den store kundebasen som vi har til å ha muligheten til å skalere som vi har, mener Meltwater-toppen.

– Vi har mange selskaper vi holder et godt øye med, som vi føler vil være komplementære med oss fremover. Det er nok noe vi kommet til å prioritere når vi kommer inn i det nye året, sier Larsen.