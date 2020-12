Smekkfulle utleveringssteder skaper problemer for julegavene

– Det begynner å tette seg til. De siste to dagene har vi mer enn 30 butikker som måtte avvise én eller flere paller med pakker som skulle vært utlevert hos dem. For kundene betyr det at pakkene må hentes i en annen butikk i nærheten, sier Ole A Hagen, kommunikasjons- og markedsdirektør hos PostNord Norge.

PostNord omdirigerer pakkene til nærmeste butikk med ledig plass. Utfordringen ligger i at problemet forplanter seg.

Denne og neste uke er årets travleste for PostNord og andre selskaper som leverer pakker til de som har handlet julegaver på nettet. I år ligger pakkevolumene 30-40 prosent over fjoråret.

– I tillegg startet økningen tidligere enn vanlig, og vi må regne med at det høye volumet holder seg helt frem til de siste dagene før jul. Begge deler øker faren for at hentestedene bli overfylte. Dette til tross for at vi har økt kapasiteten og har 30 prosent flere hentesteder enn i fjor, avslutter Hagen.