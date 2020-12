The Sun: Boris Johnson står klar til å trekke seg fra forhandlingene innen kort tid

Storbritannias statsminister har ifølge The Sun varslet at han vil trekke seg ut av Brexit-forhandlingene hvis EU ikke går med på kravene.

Storbritannias statsminister har ifølge The Sun varslet at han vil trekke seg ut av Brexit-forhandlingene hvis EU ikke går med på kravene. Foto: John Sibley/REUTERS/Pool/NTB

De fastlåste brexit-forhandlingene, om en handelsavtale mellom Storbritannia og EU, ser nok en gang ut til å nærme seg et utfall, etter mer enn fire år med forhandlinger.

Samtalene gjenopptas i dag. Ifølge den britiske avisen The Sun står Boris Johnson klar til å trekke seg fra forhandlingsbordet innen kort tid. Ifølge avisen er det ventet at statsministeren kan trekke seg fra forhandlingene innen noen timer.

– Vi kommer ikke til å gi etter for EU-kravene som hindrer oss i å ta tilbake kontrollen over reglene britene lever under. Det er så enkelt som det, sier en ikke-navngitt kilde med nær relasjon til Boris Johnson.

– Hvis vi ikke har oppnådd en enighet mandag, vil det i det minste bli stilt spørsmålet om det er verdt å fortsette.

Britisk pund faller i overkant av et prosentpoeng mot både den amerikanske dollaren, euroen, og den norske kronen, der ett pund mandag formiddag koster omtrent 11,8 kroner.

Dersom partene ikke blir enige, må britene handle med Europa på lik linje som medlemsland i World Trade Organization (WTO).

Storbritannia meldte seg ut av EU 31. januar, men vil først forlate unionens indre marked ved årsskiftet. Partene forhandler om å få på plass en handelsavtale med tollfri handel over grensene og uten kvoterestriksjoner.