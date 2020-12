Gaming Innovation Group inngår langsiktig kontrakt med europeisk mediegruppe

Richard Brown, adm. direktør i Gaming Innovation sier han er trygg på at partnerskapet med gruppen vil bli vellykket.

Richard Brown, adm. direktør i Gaming Innovation sier han er trygg på at partnerskapet med gruppen vil bli vellykket. Foto: Gaming Innovation Group

Gamblingselskapet Gaming Innovation Group har inngått en avtale med en ikke-navngitt europeisk mediegruppe, ifølge en melding fra selskapet mandag.

Avtalen går ut på at selskapet vil stå for leveringen av GiGs "iGaming-plattform", data plattform samt administrerte tjenester.

Avtalen er basert på en kombinasjon av faste avgifter og em inntektsdelingsmodell med en minimumsperiode på tre år, ifølge meldingen.

– Mediekonsernoppføringer i iGaming kan forventes når elektroniske markeder utvides og reguleres lokalt, sier Richard Brown, administrerende direktør i GiG i meldingen.

– GiG er ekstremt stolt over å støtte dette markedet og er trygg på at det vil være et vellykket partnerskap.

Selskapet melder at det vil komme ytterligere informasjon om avtalen på nyåret.