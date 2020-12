Lanserer fullgarantert emisjon på 300 mill.

Storm Real Estate vil nå hente 300 millioner kroner gjennom en fullgarantert emisjon, opplyses det i en børsmelding.

Emisjonen vil være på 42,9 millioner nye aksjer til en kurs på 7 kroner pr. aksje.

Selskapet viser til en børsmelding publisert i midten av november, der ble det annonsert at de hadde inngått en transformativ avtale om sammenslåing med KMC Properties («KMC») og, som del av transaksjonen hadde til hensikt å gjennomføre en emisjon.

Selskapet har nylig også gjennomført en plassering av en senior sikret obligasjon på 1,850 millioner kroner.

Nettoprovenyet fra emisjonen vil, sammen med den nylig gjennomførte obligasjonen, bli brukt til å finansiere det nye selskapets vekstambisjoner, inkludert kjøp og utvikling av nye eiendommer, i tillegg til ekspansjon av eksisterende eiendommer.

Det vil i tillegg bli brukt til å refinansiere bankgjeld og deler av aksjonærlån i KMC, samt til generelle selskapsspesifikke formål.

Emisjonen er ifølge meldingen fullgarantert av blant andre Bekken Invest AS, Kastor Invest AS, Kverva Industrier AS og Aconcagua Management Ltd.