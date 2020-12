Elop anslår å selge 20 Insight-skannere

Finansdirektør Thorbjørn Blom-Hagen i teknologiselskapet Elop sa under dagens presentasjon at selskapet har lagt inn i planen å selge 20 enheter av deres nylig lanserte ultralydskanner Elop Insight, skriver TDN Direkt onsdag.

– Vi guider ikke på omsetning fremover, vi har lagt inn i planen et relativt konservativt anslag med salg av 20 enheter neste år, men vi ser jo at interessen og etterspørselen er veldig stor også kommer vi tilbake til det når vi rapporterer på tall i kvartalene til neste år, sier finansdirektøren ifølge nyhetsleverandøren.

Blom-Hagen trekker frem at fokuset fremover er vekst og ekspansjon, og at selskapet vil satse på lønnsomhet fra 2022.

Elop er notert på Euronext Growth Oslo (tidligere Merkur Market), og lanserte sin ultralydskanner Elop Insight for kommersielt salg tirsdag denne uken.