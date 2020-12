– Da føler investorene seg straks som Skipper'n etter en boks spinat

Arbeidsmarkedsrapporten sist fredag viste at sysselsettingen holder seg svak i USA, men likevel fortsetter altså børsene opp med rekorder for både Nasdaq og S&P 500 tirsdag.

Ifølge rapporten ble 245.000 nye jobber skapt utenfor amerikansk jordbrukssektor i november, noe som var langt under konsensus på 460.000.

«Dette avviket skriker til Kongressen at økonomien trenger flere stimulanser, men hvem bryr seg lenger om negative nyheter?» spør global sjefstrateg Stephen Innes i Axi i en oppdatering.

– Dårlige nyheter er gode nyheter

«Historien er at «man ser gjennom det» og forventer enda mer av den varme, slørete følelsen som kommer med politiske støttepakker. «Dårlige nyheter er gode nyheter» virker fortsatt å være innebygd i investorsentimentet, og momentum kunne ikke ha vært sterkere. Optimistene er helt klart i førersetet, og hver gang de hører ordet stimulans føler investorene seg straks som Skipper'n etter en boks spinat», fortsetter han.

Innes drar frem at «put-call»-brøken har stupt til nivåer nær de laveste det siste tiåret. En lav «put-call»-brøk betyr at antallet investorer som kjøper kjøpsopsjoner er langt høyere enn antallet investorer som kjøper salgsopsjoner.

«Dette antyder at investorer ikke har skaffet seg beskyttelse for julen. Med så mye uorden i markedene, gir det ærlig talt ikke mye mening med nye rekorder på børsene», skriver Innes.

– Idioti å kjempe mot slikt momentum

Han mener aksjemarkedets evne til å formidle et makrobudskap til investorene har blitt stadig svakere.

«Man kan bare konkludere med at aksjer er 80 prosent sentiment og 20 prosent signal, mens obligasjonsmarkedet er motsatt. Dette er faktisk makrobudskapet over alle makrobudskap: et skummende, sentimentdrevet børsrally basert på lette penger», fortsetter sjefstrategen.

Han er klar på at investorene må trå forsiktig.

«Enhver Keynes-tilhenger vet at markeder kan holde seg irrasjonelle lenger enn man kan holde seg solvent, og det er idioti å kjempe mot slikt momentum. Men bruk gevinstene på å skaffe deg beskyttelse før nyttår. Det kan være årets billigste og mest effektive forsikring», anbefaler Innes.