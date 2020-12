Denne aksjen er ny favoritt blant indiske småsparere

I VINDEN: Indiske småsparere har blitt tiltrukket av et selskap som ikke har noen tilstedeværelse i India så langt: elbilprodusenten Tesla Inc.

– Noen investorer har opprettet kontoer kun for å investere i Tesla, sier sjefen for det indiske meglerfirmaet Vested Finance, Viram Shah, til Reuters.

Indiske investorer satser mer enn noensinne på amerikanske aksjer, da det amerikanske aksjemarkedet har kommet seg raskere enn markedene i India og andre fremvoksende nasjoner etter nedtur utløst av coronaviruset.

Mens selskaper som Apple, Amazon og Facebook – som har en betydelig tilstedeværelse i India – er populære blant indiske investorer som satser på amerikanske aksjer, viser data fra meglerhus at Tesla har dukket opp som en ny favoritt, skriver nyhetsbyrået.

– Vi ville aldri sett for oss at et selskap som ikke har tilstedeværelse i India ville være det mest populære, sier Shah.

Samtidig kobler Reuters aksjehamstringen med at toppsjef Elon Musk har signalisert at en Tesla-lansering i India er nært forestående.

Meglerhuset Vested Finance sier regnskapet viser Tesla-aksjer for 2,5 millioner dollar i november, opp fra bare 76.000 dollar ved utgangen av mars.

Et annet meglerfirma, Stockal, viser ifølge nyhetsbyrået til at kundenes Tesla-beholdning er blitt firedoblet til 10 millioner dollar i løpet av perioden.