Oslo Børs godkjenner søknader fra BeWi og Hofseth BioCare om å flytte selskapenes aksjer til handel på Euronext Expand.

For Hofseth BioCare gis det gis dispensasjon fra kravet om en minste markedsverdi på kr 10 per aksje, jf. Regelbok II for Oslo Børs punkt 3.1.4.5.

For BeWi gis det dispensasjon for kravene om at selskapet skal ha bestått i minst tre år, krav om 25 prosent spredning i henhold til Regelbok II for Oslo Børs og Euronext Expand punkt 3.1.4.1, kan vurderes oppfylt på bakgrunn av definisjonen av spredningskravene for fri flyt i reglene som gjaldt på søknadstidspunktet.